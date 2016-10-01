В Украине с сегодняшнего дня водители должны днем включать фары за пределами города

Как сообщает Управление превентивной деятельности Главного управления Нацполиции в Киевской области, соответствующие нормы в украинском законодательстве связаны, прежде всего, с необходимостью дополнительного обозначения транспортного средства в случае недостаточной видимости, в частности в осенне-зимний период.

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Данное требование пункта 9.8 Правил дорожного движения является обязательным для исполнения и призвано повысить безопасность дорожного движения на затемненных участках дороги как в светлое время суток, так и в темное.

Согласно ч. 2 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за нарушение водителями правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления предусмотрен штраф в размере 425 грн.