В Украине с сегодняшнего дня водители должны днем включать фары за пределами города
В Национальной полиции напоминают, что в период с 1 октября по 1 мая на загородных дорогах водители транспортных средств обязаны двигаться за пределами населенного пункта в светлое время суток с включенными дневными ходовыми огнями или с ближним светом фар.
Как сообщает Управление превентивной деятельности Главного управления Нацполиции в Киевской области, соответствующие нормы в украинском законодательстве связаны, прежде всего, с необходимостью дополнительного обозначения транспортного средства в случае недостаточной видимости, в частности в осенне-зимний период.
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Данное требование пункта 9.8 Правил дорожного движения является обязательным для исполнения и призвано повысить безопасность дорожного движения на затемненных участках дороги как в светлое время суток, так и в темное.
Согласно ч. 2 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за нарушение водителями правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления предусмотрен штраф в размере 425 грн.