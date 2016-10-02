"Дизельгейт": Volkswagen выплатит дилерам в США $1,2 миллиарда компенсации

Немецкий автопроизводитель Volkswagen (VW) в результате "дизельного скандала" выплатит 650-ом своим дилерам в Соединенных Штатах возмещения на общую сумму 1,2 миллиарда долларов, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Volkswagen Group of America.

"Как отметили в VW, соответствующие материалы относительно урегулирования поданы в суд в Сан-Франциско. Компромисс, который был достигнут в августе, должен еще одобрить судья Чарльз Бреер. Следующее слушание в суде назначено на 18 октября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в среднем каждый дилер получит 1,85 миллиона долларов США. После того, как в прошлом году разгорелся "дизельный скандал", дилеры не смогли продавать дизельные автомобили VW.

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"Договоренность предусматривает, что концерн выкупит непроданные дизельные автомобили у дилеров и сохранит систему бонусов, сообщает агентство Reuters. Еще один из пунктов договоренности - в США не будут продавать дизельные автомобили VW 2016 и 2017 годов выпуска. У VW в сентябре заявили, что не уверены в том, что вновь когда-то будут продавать дизельные авто в США. Их продажа была прекращена в конце 2015 года", - подчеркивает издание.

18 октября судья Чарьз Бреєр также должен окончательно одобрить досудебное урегулирование VW с владельцами авто и правительственными структурами, которое будет стоить концерну около 15 миллиардов долларов США. Предварительное согласие на урегулирование судья дал в июле.

По словам адвокатов владельцев автомобилей, более 311 тысяч человек согласились на предложенную сделку, а около 3,3 тысячи - отказались. Это касается урегулирования 475 тысяч автомобилей с 2-литровыми дизельными двигателями.

Немецкому концерну еще нужно будет достичь компромисса в аналогичном споре, связанном с манипуляцией данными о выбросах в около 85 тысяч автомобилей с двигателями большего объема.