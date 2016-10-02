На границе с Польшей в очередях стоят более 200 автомобилей
02:56, 02 октября 2016Транспорт/Связь
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Кроме того, на границе с Венгрией в очереди застряло 70 машин, а на границе с Румынией - 50.
На границе с Польшей в очередях стоят более 200 авто / facebook.com/DPSUkraine
По состоянию на 22:00 1 октября в пунктах пропуска на границе в Польшей стоят 230 автомобилей.
Об этом сообщает пресс-центр Западного управления Государственной пограничной службы.
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В частности, в очереди в пункте пропуска "Краковец" стоят 100 машин, "Ягодин авто" - 60 автомобилей "Угринов" - 50, "Устилуг" - 20.
В ПП "Шегини", "Смильница", "Рава-Русская" и "Грушев" очередей нет.
На границе с Венгрией в ПП "Лужанка" стоят 70 машин.
В пункте пропуска "Порубное" на границе с Румынией стоят 50 машин.
В пунктах пропуска на границе с Молдовой и Словакией очередей не зафиксировано.
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