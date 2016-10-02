На границе с Польшей в очередях стоят 130 автомобилей

Об этом сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы на своей странице в Facebook.

Читайте такжеПосол Польши высказался за увеличение пунктов пропуска на украинско-польской границе

По состоянию на 8:00 воскресенья, 2 октября, на пункте пропуска "Угринов" своей очереди ждали 100 автомобилей, на пункте "Устилуг" – 30 автомобилей.

На других пунктах пропуска на западной границе Украины очередей не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, ранее посол Республики Польша в Украине Ян Пекло высказался за увеличение пунктов пропуска на украинско-польской границе для уменьшения очередей.