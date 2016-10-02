На границе с Польшей в очередях стоят 130 автомобилей
11:38, 02 октября 2016Транспорт/Связь
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На государственной границе Украины с Польшей в очередях к пунктам пропуска на выезд из страны стоят 130 транспортных средств.
На некоторых пунктах пропуска на западной границе Украины очередей не зафиксировано / facebook.com/DPSUkraine
Об этом сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы на своей странице в Facebook.
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По состоянию на 8:00 воскресенья, 2 октября, на пункте пропуска "Угринов" своей очереди ждали 100 автомобилей, на пункте "Устилуг" – 30 автомобилей.
На других пунктах пропуска на западной границе Украины очередей не зафиксировано.
Как сообщал УНИАН, ранее посол Республики Польша в Украине Ян Пекло высказался за увеличение пунктов пропуска на украинско-польской границе для уменьшения очередей.
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