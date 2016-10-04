"Дочка" арабской DP World намерена инвестировать в буксиры Одесского морпорта

Компания P&O Maritime, которая является дочерней структурой одного из ведущих мировых портовых операторов – госкомпании DP World (ОАЭ), сообщила о готовности инвестировать в развитие украинских портовых мощностей, в частности, буксировочного флота Одесского морского торгового порта.

Об этом сообщил глава правления компании DP World Султан Ахмед Бин Сулайем в ходе встречи с министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном, которая состоялась 2 октября в городе Дубай (ОАЭ).

В частности, глава правления DP World отметил готовность компании к углублению сотрудничества с Украиной, в рамках которого инвестиции в портофлот Одесского порта станут пилотным проектом.

Кроме того, он также сообщил о готовности предоставить своих экспертов для оказания технической помощи при разработке единого закона о концессии, проект которого в настоящее время готовят экспертные группы Фонда госимущества Украины совместно с Минэкономразвития и Мининфраструктуры.

В ходе рабочего визита в ОАЭ глава украинского транспортного ведомства ознакомился с ведущими портовыми технологиями в крупнейшем транспортном хабе на Ближнем Востоке – порту Джебель-Али, который является ключевым активом компании DP World.

Министр высоко оценил преимущества расположения семи свободных экономических зон в пределах территории порта, а также технологий, используемых при обработке грузов в порту.

"Наше правительство очень радо сотрудничать с вашей страной. Мы намерены проводить реформы, и мы были бы рады, если бы вы помогли нам привлечь экспертов для этого. Украина остается открытой для международных инвесторов, и мы сделаем все, чтобы продолжить наше сотрудничество и чтобы вы могли быть уверены в продолжении нашей политики в будущем. Мы полностью поддерживаем данный инфраструктурный проект и надеемся, что с обеих сторон будет сделано все, чтобы завершить его до конца текущего года или в начале следующего", - сказал Омелян.

Отметим, что данная рабочая поездка министра стала очередным этапом в развитии сотрудничества между P&O Maritime FZE и Одесским портом, так как еще в июле стороны подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого была достигнута договоренность рассмотреть возможность инвестирования в развитие портовой инфраструктуры Украины, прежде всего в буксировочный флот.

Следующим шагом стал приезд в Одесский морпорт специалистов компании P&O Maritime, которые провели анализ существующей системы маневровых операций буксиров порта с целью ее усовершенствования.

"Порт Джебель-Али обслуживается нашей компанией и предоставляет все логистические услуги от "А" до "Я". При этом мы внедряем новейшие и наиболее эффективные технологии", - сообщил директор компании DP World по связям с государственными органами Омар Аль-Мухейри в ходе презентации производственных мощностей порта.

В частности, грузооборот порта в 2015 году составил около 316 миллионов тонн. Для обеспечения судозаходов в Джебель-Али работают 10 буксиров, которые в 2015 году осуществили 39 тысяч буксирных проводок. В свою очередь, контейнерный терминал Джебель-Али занимает 23 причала, на которых расположены 78 портовых кранов.

"Сейчас уже более восьми тысяч ведущих компаний работают здесь, 200 тысяч работников обслуживают свободную зону… Джебель-Али генерирует 30% ВВП страны. Вокруг порта есть 7 экономических зон", - отметил Аль-Мухейри.

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По итогам встречи стало известно, что глава правления компании DP World Султан Ахмед Бин Сулайем 13 октября посетит с рабочим визитом Украину, чтобы обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества между странами в портовой сфере.

Справка УНИАН. Одесский морской торговый порт – один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположен в северо-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 миллионов тонн сухих и 25 миллионов тонн наливных грузов в год. Порт имеет 55 причалов с глубинами от 6,2 до 13 метров. На балансе предприятия находится 15 буксиров, 12 из которых непосредственно осуществляют буксирные операции и в 2015 году обеспечили около 3,8 тысячи судовых проводок.

Портфель компании DP World состоит из 77 действующих морских и внутренних терминалов, которые поддерживают более 50 смежных предприятий в 40 странах на шести континентах. Команда DP World включает более 37 тысяч сотрудников из 110 стран. Перевалка контейнеров является основным видом деятельности компании и генерирует более 3/4 дохода.

В 2015 году DP World перегрузила 61,7 миллиона TEU контейнеров, при этом текущую мощность в 79,6 миллиона TEU планируется увеличить до более 100 миллионов TEU к 2020 году.