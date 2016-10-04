ЕИБ выделит Украине 200 миллионов евро кредита на транспорт

Совет директоров Европейского инвестиционного банка, одного из основных кредиторов муниципальных проектов и проектов частного сектора экономики Украины, принял решение открыть нашей стране кредитную линию объемом 200 млн евро для реализации проектов развития транспорта в 20 украинских городах. Согласно сообщению, размещенному на сайте банка, средства выделяются под гарантии Евросоюза.

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Срок освоения средств не определен, однако каждый проект, претендующий на получение финансирования, должен пройти процедуру переговоров, а также выдержать все требования ЕС и ЕИБ в части организации закупок работ, услуг и материалов. Ключевой целью каждого проекта должно стать улучшение транспортной инфраструктуры городов, а также улучшение работы действующих муниципальных транспортных систем.

Справка УНИАН. Европейский инвестиционный банк создан в 1957 году и на сегодняшний день его акционерами являются 27 стран - членов ЕС. Главной целью банка является содействие достижению целей Европейского Союза путем долгосрочного финансирования надежных инвестиционных проектов. Уставный капитал формируется из взносов стран - участниц.

ЕИБ финансирует проекты в Украине на основании мандата Совета ЕС и Европарламента для стран Восточного партнерства. Мандат дает возможность банку кредитовать проекты, которые представляют значительный интерес для ЕС и его восточных соседей в таких отраслях, как развитие частного сектора, социальной и экономической инфраструктуры, изменение климата.