"Укрзализныця" назначила 5 дополнительных поездов из Киева в западном направлении

Созданная на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины акционерная компания «Укрзализныця» для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом к праздникам Покрова Пресвятой Богородицы и Дню украинского казачества 14 октября назначила пять дополнительных поездов, соединяющих Киев со Львовом, Ивано-Франковском, Черновцами, Ворохтой и Ужгородом.

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В частности, в пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что дополнительный поезд № 191/192 Киев - Львов отправится 14 октября из Киева в 08:20 и прибудет во Львов в 16:42. В обратном направлении из Львова поезд отправится в этот же день в 13:02 и прибудет в столицу в 21:38. Поезд будет делать остановки на станциях Шепетовка, Новоград-Волынский и Коростень.

Кроме того, "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд № 197/198 Киев - Ковель, который будет отправляться из Киева 14 и 16 октября в 10:30 и прибывать в Ковель в 18:25. В обратном направлении поезд будет отправляться в эти же дни в 12:30 и прибывать в Киев в 21:00. Поезд будет останавливаться в Киверцах, Ровно, Здолбуново и Шепетовке.

Поезд № 249/250 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы будет отправляться из Киева 7, 13, 21 и 28 октября в 22:34 и прибывать в Ивано-Франковск в 12:37, в Черновцы - в 15:24. В обратном направлении поезд будет отправляться 9, 16, 23 и 30 октября в 20:10, из Ивано-Франковска - в 23:20 и прибывать в Киев в 12:52.

Кроме того, компания назначила следующие дополнительные поезда № 217/217 Киев - Ворохта и № 239/207 Киев - Ужгород. Поезд № 217/217 Киев - Ворохта отправится из Киева 13 октября в 15:32 и прибудет в Ворохту в 7:28. В обратном направлении поезд отправится 16 октября в 19:17 и прибудет в столицу в 9:17. На пути следования поезд совершит остановки на станциях Шепетовка, Львов, Ивано-Франковск и Яремче.

В свою очередь, дополнительный поезд № 239/207 Киев - Ужгород отправится из столицы 13 октября в 19:45 и прибудет в Ужгород в 10:53. В обратном направлении поезд отправится 16 октября в 9:17 и прибудет в столицу на следующий день в 5:01. Поезд совершит остановки на станциях Коростень, Новоград-Волынский, Шепетовка, Львов, Стрый, Славское, Воловец, Свалява и Мукачево.

В сообщении отмечается, что билеты на данные поезда можно приобрести на сайте booking.uz.gov.ua или в железнодорожных кассах.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" планирует с 30 октября увеличить количество свободных в продаже ж/д билетов почти на 3,9 тыс. в сутки за счет отмены трех видов брони и изменения распределения мест по видам продаж.