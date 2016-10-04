"Укравтодор" обещает к началу зимы отремонтировать около 500 километров дорог

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») намерено к началу зимнего периода отремонтировать около 500 км автомобильных дорог и устранить порядка 1 млн кв. метров деформаций и выбоин на дорогах.

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Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк в ходе селекторного совещания в Кабинете министров по готовности регионов к отопительному сезону.

«С начала года мы ликвидировали 7,6 млн кв. метров (60%) ямочности дорожного покрытия и отремонтировали 538 км дорог. Работы интенсивно продолжаются, и к началу зимнего периода "Укравтодор" отремонтирует еще около 500 км дорог и ликвидирует около 1 млн метров квадратных деформаций», - сообщил Лавренюк, докладывая по готовности транспортного сектора к грядущему отопительному сезону в стране.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на начало августа «Укравтодор» провел ямочный ремонт на 44 тысячах километров дорог Украины, что составляет 60% от всего объема.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Кабинет министров рассчитывает в текущем году направить порядка 18-19 млрд грн на ремонт и строительство автомобильных дорог государственного и местного значения.

В целом в текущем году правительство планировало отремонтировать и построить 1700 км дорог, что составляет около 10% протяженности всех автомобильных трасс нашей страны.

По данным «Укравтодора», ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 млрд грн.