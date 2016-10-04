"Укрзализныця" обещает в ближайшее время "вывести из кустов" двухэтажный поезд Skoda

Электропоезд Skoda должен быть готов к использованию уже 1 ноября. Об этом написал председатель правления публичной акционерной компании "Укрзализныця" Войцех Бальчун на своей странице в сети Facebook.

"Наконец выводим из "кустов" многострадальный электропоезд Skoda. Говорю о необходимости этого с первой недели своего пребывания на должности. Держать такой поезд без движения,– как минимум халатность, как максимум – предмет интереса прокуроров. И вот теперь вторая Skoda выходит с ремонта", - написал Бальчун.

Он рассказал, что на этой неделе чешские специалисты проведут необходимые обследования и тестирование.

"Службы должны обеспечить ее готовность к эксплуатации к 1 ноября. Я, правда, хотел бы, чтобы это произошло уже в двадцатых числах октября. Кстати, в этом контексте сегодня правление приняло принципиальное решение. Передали два электропоезда Skoda с баланса ЮЖД на баланс Украинской железнодорожной скоростной компании. Потому что они имеют определенные ограничения, в частности, требуют технического обслуживания каждые 700 км", - добавил глава "Укрзализныци".

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Из предлагаемых для этого поезда маршрутов "Укрзализныця" в настоящее время рассматривает такие маршруты: Киев-Полтава-Харьков и Киев-Винница-Хмельницкий-Тернополь-Львов: "Идея для Skoda – задействовать все промежуточные остановки и доставить пассажиров до названных городов, а оттуда уже до Львова".

Два электропоезда Skoda были закуплены Южной железной дорогой в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу Евро-2012. Согласно контракту, подписанному 12 января 2011 года, стоимость двух электропоездов составила 39,9 млн евро