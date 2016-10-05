Украина и страны Центральной Азии должны совместно преодолеть логистические сложности в торговле - Гройсман

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с послами указанных стран в Киеве.

«Те цифры, которые мы имеем сегодня по товарообороту, я думаю, что ни вас, ни Украину не устраивают. Мы понимаем, что есть ряд логистических сложностей, которые искусственно созданы, но мы должны найти решение, которое позволит вернуть на былые позиции наши торговые отношения, развить взаимодействие нашего бизнеса. Я убежден, что есть четкие сферы, где мы можем найти правильные решения», - сказал он.

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По словам Гройсмана, выход из сложившейся ситуации предусматривает принятие решений на самом высоком уровне.

«Как вы знаете, в конце августа мы повысили уровень межправительственных комиссий. Это говорит о том, что для нас очень важно, чтобы уровень принятия решений был настолько высок, чтобы решения были эффективно имплементированы и реализованы», - отметил премьер.

В свою очередь, посол Туркменистана Нурберди Аманмурадов, представляющий позицию присутствовавших послов, выразил готовность сотрудничать с Украиной в улучшении транспортных коридоров для наращивания торговли.

«В Туркменистане пройдет международный транспортно-транзитный форум, что особенно важно, поскольку вы упомянули транспортный коридор и торгово-экономические отношения. Мы потеряли некоторые моменты. Есть украинский вариант через Одесский порт, Баку, Туркменбаши либо Актау. Есть возможность, что он будет работать», - отметил он.

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По словам посла, Туркменистан также реализует масштабный инфраструктурный проект с Афганистаном, который также может стать путем для транзита.

Как сообщал УНИАН, из-за российских транзитных ограничений украинский экспорт в страны Центральной Азии в январе-июле 2016 года снизился на 35,5%. При этом больше всего снизился экспорт в Казахстан - на 45%.

15 сентября Украина в рамках своего участия во Всемирной торговой организации начала процедуру оспаривания решения правительства РФ о введении запрета на транзит украинских товаров по российской территории в направлении третьих стран.

Свою позицию Украина уже представляла на Генеральном совете ВТО 24 февраля и 27 июля текущего года, а также на заседаниях соответствующих комитетов ВТО. Причем доводы украинской стороны поддержали делегации Канады, США, ЕС, Японии, Австралии, Швейцарии, Кореи и Турции.

Взаимные торговые ограничения между Украиной и Россией были введены в январе текущего года из-за того, что между Украиной и ЕС вступил в силу режим свободной торговли. Зимой был значительно ограничен экспорт украинских товаров в Россию, а затем было наложено полное эмбарго на экспорт продовольствия из Украины в Россию. В июле Россия продолжила политику торговых ограничений, закрыв транзит украинских товаров по своей территории в направлении третьих стран, прежде всего Казахстана и Кыргызстана.