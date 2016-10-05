В Киевском речпорту откроют международный пункт пропуска через госграницу - Кабмин

Кабинет министров Украины распорядился открыть международный пункт пропуска через государственную границу в Киевском речном порту.

Как сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в сети Facebook, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Министр подчеркнул, что принятие этого документа позволяет выполнить условия ряда важных международных соглашений и значительно облегчает международные речные перевозки на внутренних водных путях Украины.

В этой связи министр поручил руководителю Администрации речных портов Сергею Бомчаку и заместителю начальника департамента речного и морского транспорта Министерства инфраструктуры Александру Басюку как можно скорее обеспечить функционирование данного международного пункта пропуска.

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Как сообщал УНИАН, Киевский речпорт в 2015 году получил 4,9 миллиона гривень чистого убытка против 3,1 миллиона гривень чистой прибыли в 2014 году.

Киевский речной порт имеет более 1,5 тысячи метров грузовых причалов, оснащенных современными погрузо-разгрузочными средствами. Также Киевский речной порт оснащен гидротехническими сооружениями, специальными устройствами для стоянки, обработки и навигационного обслуживания флота, береговым хозяйством, ремонтными мастерскими.

Кроме того, порт располагает также собственным грузовым флотом, к которому относятся грузовой самоходный флот, буксирный флот, служебно-вспомогательный флот, а также несамоходный флот, для выполнения различных видов работ и обслуживания крупных грузопотоков по Днепру.