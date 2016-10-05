Представлять Украину в Дунайской комиссии будет посол в Венгрии

Текст соответствующего указа обнародован на сайте главы государства.

Справка УНИАН. Дунайская комиссия - международная межправительственная организация, учрежденная Конвенцией о режиме судоходства на Дунае, подписанной в Белграде 18 августа 1948 года.

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Основными целями деятельности Дунайской комиссии являются обеспечение и развитие свободного судоходства на Дунае для торговых судов под флагами всех государств, в соответствии с интересами и суверенными правами государств - участников Белградской конвенции, а также укрепление и развитие экономических и культурных связей этих государств между собой и с другими странами.

Членами Дунайской комиссии являются Украина, Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Молдова, РФ, Румыния, Республика Сербия, Словакия и Хорватия.