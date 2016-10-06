Днепр закупит 13 белорусских троллейбусов
Если никто из участников тендера не оспорит его итогов, с победителем через 10 дней подпишут договор.
В Днепре прошел тендер на покупку троллейбусов, победителем которого стала фирма «Яникс» из Луцка. Об этом сообщает «Днепр вечерний» со ссылкой на КП «Днепровский электротранспорт».
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Согласно сообщению, фирма-посредник готова поставить городу 13 белорусских троллейбусов за 58,5 миллионов гривень. Это должны быть низкопольные машины с кондиционером.
В тендере участвовала и днепровская фирма, которая была готова поставить «южмашевские» машины, но ее предложение было на 5 миллионов дороже.
Если никто из участников тендера не оспорит его итогов, с победителем через 10 дней подпишут договор.
Первые три машины «Яникс» должен поставить в течение месяца, а еще 10 – двумя партиями в течение 5 месяцев.