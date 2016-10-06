Днепр закупит 13 белорусских троллейбусов

В Днепре прошел тендер на покупку троллейбусов, победителем которого стала фирма «Яникс» из Луцка. Об этом сообщает «Днепр вечерний» со ссылкой на КП «Днепровский электротранспорт».

Читайте такжеВ Днепре перевернулась "скорая" - водитель был пьян (фото)

Согласно сообщению, фирма-посредник готова поставить городу 13 белорусских троллейбусов за 58,5 миллионов гривень. Это должны быть низкопольные машины с кондиционером.

В тендере участвовала и днепровская фирма, которая была готова поставить «южмашевские» машины, но ее предложение было на 5 миллионов дороже.

Если никто из участников тендера не оспорит его итогов, с победителем через 10 дней подпишут договор.

Первые три машины «Яникс» должен поставить в течение месяца, а еще 10 – двумя партиями в течение 5 месяцев.