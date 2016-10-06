Рада приняла законопроект о создании дорожного фонда

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о создании дорожного государственного фонда для финансирования ремонта и строительства автомобильных дорог страны.

За принятие законопроекта №4014а о внесении изменений в Закон Украины "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины" относительно усовершенствования механизма финансирования дорожной отрасли в первом чтении проголосовали 286 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя законопроект в ходе заседания Верховной Рады, глава парламентского комитета по вопросам транспорта Ярослав Дубневич отметил, что принятие данного документа позволит увеличить финансирование дорог, более 90% из которых нуждаются в проведении капитального ремонта или реконструкции, путем создания специального фонда с целевым использованием его средств, из которых 35% пойдут местным органам власти, более 60% - на дороги государственного значения.

"35% в виде субвенции будут направляться с дорожного фонда в местные органы власти, которые сами смогут определять на местах, какие именно дороги в первую очередь нужно ремонтировать", - отметил Дубневич.

Кроме того, в ходе заседания парламента депутаты приняли в первом чтении сопутствующий законопроект №4015а о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно усовершенствования механизма финансирования дорожной отрасли.

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Также парламентарии приняли решение подготовить данные законопроекты ко второму чтению по сокращенной процедуре.

Как сообщал УНИАН, 29 марта Верховная Рада из-за недостаточного количества голосов депутатов отклонила законопроект о создании дорожного фонда, который должен наполняться за счет сбора акциза от ввоза нефтепродуктов в страну, платы за проезд по автодорогам перегруженных транспортных средств и других платежей.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 млрд грн. В текущем году на ремонт и строительство автодорог было выделено около 19 млрд грн.

По расчетам правительства, объем финансирования дорожного фонда в 2017 году составит не менее 14 миллиардов гривень без учета средств международных финансовых организаций. В целом, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, правительство планирует в 2017 году выделить на ремонт и строительство дорог в Украине 30-40 миллиардов гривень.