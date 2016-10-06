В Мининфрастуктуры рассказали, во сколько обойдется внедрение единого билета на проезд

Стоимость внедрения единой автоматизированной системы оплаты проезда в городском пассажирском транспорте в крупном украинском городе составляет около 10-15 миллионов евро, сообщила на брифинге исполняющая обязанности заместителя мэра Днепра, советник министра инфраструктуры Украины Яника Мерило.

"ЕБРР поддерживает запуск электронного билета и оценил, что его внедрение стоит 10 миллионов евро для Львова, но есть разные варианты, есть доноры, которые давно готовы нам помочь. Приблизительная сумма 10-15 миллионов евро, в зависимости от масштабов города", - сообщила Мерило.

Присутствующий на брифинге министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что министерство поддерживает инициативу ряда городов по внедрению единого электронного билета, которая поможет либерализировать рынок пассажирских перевозок.

"Это один из этапов реформирования рынка перевозок пассажиров. Это даст возможность не только сформировать правильную транспортную стратегию, но и предоставить максимум удобств нашим гражданам. К примеру, в Батуми, после введения электронного билета поступления от транспортных услуг в городской бюджет увеличились на 60%. У нас чрезвычайно большой процент транспортных перевозок находится в тени", - сообщил Омелян.

Также министр добавил, что соответствующий законопроект о внедрении системы единого электронного билета будет внесен на рассмотрение парламента во время инфраструктурного дня в Верховной Раде в октябре.

В свою очередь, присутствующий на мероприятии мер города Днепр Борис Филатов подчеркнул важность введения данной системы для каждого города.

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"От имени 11 мэров я сегодня передаю министру представления о поддержке законопроекта, который регулирует внедрение электронного билета. Это обращения от городов: Днепр, Винница, Львов, Черкассы, Луцк, Николаев, Херсон, Каменец-Подольский, Тернополь, Ивано-Франковск, Житомир. Для муниципального транспорта это очень важный механизм, который позволяет не только прозрачно регулировать тарифообразование, но и регулировать вопросы льготных перевозок", - подчеркнул Филатов.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2013 года тогдашний председатель КГГА Александр Попов поставил задачу перед профильными службами решить все необходимые вопросы для того, чтобы начать внедрение новой системы оплаты проезда в городском пассажирском транспорте, как наземном, так и в метро, с 1 января 2014 года. Затем сроки введения единого электронного билета не единожды переносились.

В июне 2015 года львовские городские власти отмечали, что система расчетов в городском общественном транспорте является неудовлетворительной, а внедрение электронного билета позволит увеличить доходность предприятий транспорта на 30-40%.