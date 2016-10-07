Дубневич: Рада сделала важный шаг к созданию Дорожного фонда

Комментируя законопроекты, председатель Комитета ВР по вопросам транспорта Ярослав Дубневич заявил: "Сегодня средства на содержание, ремонт и строительство автодорог выделяются из общего фонда Госбюджета и в количестве значительно меньшем от реальных потребностей. Бюджет "Укравтодора" в 2016 году составил 6,5 млрд. грн., тогда как финансирование дорожной отрасли требует ежегодных вложений на уровне не менее 20 млрд. грн.".

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Для решения проблемы авторы законопроектов, а также профильное Министерство инфраструктуры предложили создать специальный Дорожный фонд, куда будут направляться поступления от акцизов и пошлин с нефтепродуктов и транспортных средств.

Ярослав Дубневич подчеркнул, что принятие законопроектов обеспечит эффективное использование бюджетных средств и контроль расходов. Кроме того, проект предусматривает передачу 35% бюджета Дорожного фонда местным органам власти. «Это даст ресурс для содержания дорог местного значения, обеспечит полноценное финансирование, а не по остаточному принципу», - подчеркнул председатель Комитета на своей странице в Facebook.

Ярослав Дубневич отметил с трибуны Верховной Рады, что соавторами законопроектов стали 75 депутатов разных политических сил и фракций, также проекты законов поддержали Министерство инфраструктуры, "Укравтодор", Министерство регионального развития, Комитет ВР по вопросам бюджета, премьер-министр Украины.

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Авторы законопроекта и Комитет ВР по вопросам транспорта обязались учесть все замечания и в сжатые сроки подготовить проекты законов о Дорожном фонде ко второму чтению для того, чтобы с 2017 года специальный фонд заработал.

Как сообщалось, распоряжением Правительства от 24 июня 2016 года создание Дорожного фонда определено одним из приоритетов на 2017 год. Президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО 13 сентября определил развитие дорог приоритетным направлением в 2016-2018 годах.