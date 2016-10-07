В Мининфраструктуры объяснили, почему трудно решить проблему украинских дорог (видео)
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян прокомментировал ужасное состояние украинских дорог.
Украина по рейтингу состояния дорог оказались на 134 месте из 138 возможных. Эксперты международного экономического форума опубликовали рейтинг самых благоприятных для бизнеса стран. В разделе "дороги" Украину обошли Гондурас, Габон и Зимбабве.
«Этот рейтинг на самом деле висит у меня на стене и это типичная позорная картина для нашей страны» – отметил глава Мининфраструктуры Владимир Омелян.
По его словам, дороги в этом году лучше не станут.
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«Если ранее на рынке Украины было около ста компаний – сейчас их осталось менее десяти. У нас есть действительно проблема с технологией, но, поверьте, новый асфальт кладется», – сказал Омелян.
Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о создании государственного дорожного фонда для финансирования ремонта и строительства автомобильных дорог страны.