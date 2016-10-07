Порошенко анонсировал строительство моста через реку Дунай

Украина ведет переговоры о строительстве моста через реку Дунай.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко сегодня в ходе рабочего визита в Одесскую область.

«Ремонт трассы Одесса-Рени – это только начало большого международного проекта. Мы ведем переговоры с румынской и болгарской сторонами о сооружении моста через реку Дунай. Были соответствующие встречи с президентами этих стран, на которых, в частности, рассматривался и данный вопрос. Новый мост не только обеспечит транзит украинских товаров, а и способствует мощному развитию инфраструктуры туристического бизнеса», - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Украины Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Одесской области. В программе визита: ознакомление с ходом ремонта дороги Одесса-Рени, посещение производства вина в области.

Справка УНИАН. Граница между Украиной и Румынией проходит по реке Дунай.