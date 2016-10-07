В Украине продажи подержанных легковых авто за месяц выросли в 10 раз

Объем продаж бывших в употреблении легковых автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в Украине в сентябре 2016 года по сравнению с показателем сентября 2015 года вырос на 73% и составил 2,738 тыс. авто, сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

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При этом, как отметили в ассоциации, по сравнению с августом этого года продажи легковых б/у авто в сентябре выросли в 10 раз.

Так, продажи б/у коммерческих автомобилей в сентябре этого года составили 932 шт., что на 32% меньше, чем в сентябре прошлого года, и на 23% больше, чем в августе.

В сегменте б/у автобусов количество первичных регистраций в сентябре составило всего 11 единиц. Относительно сентября 2015 года рынок б/у автобусов уменьшился на 89% и увеличился на 50% относительно августа этого года.

По данным "Укравтопрома", всего в сентябре в Украине на первичном рынке было зарегистрировано 10,396 тыс. автотранспортных средств, из которых бывший в эксплуатации транспорт составил 3,681 тыс. шт., или 35%.

Как сообщал УНИАН, продажи б/у автомобилей в Украине в І полугодии сократились на 37%, до 3,5 тыс. штук.

С 1 августа в Украине вступил в силу закон о снижении акциза на импорт бывших в употреблении автомобилей. Срок действия данного закона установлен до 31 декабря 2018 года.