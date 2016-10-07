"Символ бездорожья в Украине": Порошенко проинспектировал ремонт трассы Одесса-Рени (фото)

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что стратегической линией украинской власти является программа дорожного строительства.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам во время инспектирования хода ремонтных работ автотрассы Одесса-Рени.

«Хочу подчеркнуть, что программа дорожного строительства – это стратегическая линия украинской власти, украинского президента, украинского премьера Владимира Гройсмана, украинского правительства. Даже тот факт, что рост средств, предусмотренный государственным бюджетом на 2017 год на дорожный фонд, что будет превышать 30 млрд гривень, четко демонстрирует те приоритеты, которые сейчас есть у украинской власти», – заявил президент.

«Утверждением этой приоритетности является принятие вчера Верховной Радой в первом чтении законопроекта о дорожном фонде», – добавил Порошенко.

Глава государства также отметил, что дорога Одесса-Рени была символом бездорожья в Украине.

«Я сам родом из районного центра Болград Одесской области, и знаю, как было добираться до Одессы именно по этой дороге, поскольку другой просто не было. Сейчас, конечно же, совсем другое дело – ремонт идет полным ходом», – сказал Порошенко.

Руководитель облавтодора Олег Варивода рассказал журналистам, что отремонтировано уже 12 из 17 участков, или 65 км данной трассы. «Еще 5 участков планируем отремонтировать до конца этого года», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, программой визита Порошенко в Одессу 7 октября также запланировано посещение предприятий по производству вина в области.