Жители Яворивского гарнизона добираются на трассу "Львов-Краковец" до колена в болоте (фото)

Этой крайне разбитой дорогой пользуются студенты, военные, которые добираются на работу в Харьков или Львов. Об этом сообщает ZIK.

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На той же дороге журналист видел военного, который граблями что-то искал в огромной луже. Мужчина пояснил, что потерял в этой яме номера от машины. А женщина с тяжелыми сумками провалилась в болото по колено.

На территорию военного городка привезли отработанный асфальт, которым должны были заполнить ямы, но куча так и остается на дороге.

СМИ уже неоднократно сообщали о крайне разбитой дороге, которая ведет из Яворовского гарнизона на международную автотрассу "Львов-Краковец". В частности, речь шла о том, что в Яворове по разбитой дороге к дому участников АТО, можно добраться "разве что лошадьми".