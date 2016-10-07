На ремонт дороги Одесса – Рени выделят еще 54 миллиона гривень

Президент Петр Порошенко сообщил о выделении еще 54 млн грн на ремонт дороги Одесса - Рени.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в ходе сегодняшней рабочей поездки в Одесскую область.

«Буквально вчера выделено еще 54 млн грн на ремонт этой трассы», - сказал Порошенко во время ознакомления с ремонтными работами на 31-м километре трассы.

Представители компании-подрядчика рассказали, что ширина проезжей части здесь составляет 7,5 м. При проведении ремонтных работ для экономии времени и средств используется современная технология холодного ресайклинга (укрепление асфальтового гранулята, получаемого в результате дробления асфальтобетонного лома, различными вяжущими веществами путем предварительного смешения на дороге).

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По словам руководителя облавтодора Олега Вариводы, гарантийный срок качества трассы Одесса -Рени после ремонта составит 10 лет.

«22 см составляет основание дороги и еще 20 см – асфальтовое покрытие. Ранее толщина «подложки» составляла всего 5 см и еще столько же — асфальтовое покрытие. Целиком сдать трассу в эксплуатацию планируем до конца года», - сказал Варивода.

Во время общения с журналистами Порошенко поблагодарил местные власти за то, что совместными усилиями им удалось выделить средства на ремонт этой стратегически важной трассы.

Он отметил, что юг Одесской области является чрезвычайно важным для развития туризма, чему способствует создание качественной дорожной инфраструктуры.

«Будет очень хорошо, когда в города Измаил, Вилково, Болград на берегу озера Ялпуг и реки Дунай смогут приезжать украинские и иностранные туристы», - подчеркнул президент.

Справка УНИАН. Маршрут Одесса – Рени M-15 имеет протяженность 295 км. Он включает в себя 49 мостов и соединяет пять портов - Одесский, Ильичевский, Белгород-Днестровский, Измаильский и порт Рени. Дорога была построена в 1940-1950-х годах, за 60-70 лет эксплуатации она давно исчерпала свой ресурс и остро нуждалась в ремонте.

Автодорога М-15 является трассой международного значения на территории Украины, начинается в Одессе и заканчивается на украинско-румынском пропускном пункте Рени. Финансирование ремонта было обеспечено за счет областного совета - 100 млн грн, превышения плана таможенных сборов - 90 млн грн, а также из Фонда регионального развития - 120 млн грн.