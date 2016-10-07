Ко Дню защитника Украины назначили 11 дополнительных поездов

Созданная на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины акционерная компания «Укрзализныця» для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом по случаю праздников Покрова Пресвятой Богородицы и Дня защитника Украины 14 октября, помимо ранее назначенных 5 дополнительных поездов, назначила еще 6 поездов.

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В частности, в пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что с 13 по 16 октября дополнительно будут курсировать такие поезда: № 191/192 Киев - Львов (отправление из Киева и Львова 14 и 16 октября); № 197/198 Киев - Ковель (туда и обратно 14 и 16 октября); № 207/239 Киев - Ужгород (из Киева 13 октября и обратно 16 октября); № 217/218 Киев - Ивано-Франковск - Ворохта (из Киева 13 октября, из Ворохты - 16 октября); № 249/250 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы (из Киева 13 октября, из Черновцов - 16 октября); № 275/276 Киев - Хмельницкий (туда и обратно 14 и 16 октября); № 223/224 Киев - Одесса (туда и обратно 14 и 16 октября); № 180/179 Киев - Днепр (туда и обратно 14 и 16 октября); № 258/228 Одесса - Львов (из Киева 13 октября и обратно 16 октября); № 232/231 Запорожье - Ивано Франковск (из Киева 13 октября); № 728/727 Киев - Харьков (из Киева 13 и 14 октября, обратно 16 октября).

В сообщении отмечается, что билеты на данные поезда можно приобрести на сайте booking.uz.gov.ua или в железнодорожных кассах.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» назначила к праздникам Покрова Пресвятой Богородицы и Дню защитника Украины 14 октября пять дополнительных поездов, соединяющих Киев со Львовом, Ивано-Франковском, Черновцами, Ворохтой и Ужгородом.

"Укрзализныця" планирует с 30 октября увеличить количество свободных в продаже ж/д билетов почти на 3,9 тыс. в сутки за счет отмены трех видов брони и изменения распределения мест по видам продаж.