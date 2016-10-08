Руководители 5 облавтодоров получили выговоры за ненадлежащую подготовку дорог к зиме

По результатам этих проверок объявлены выговоры руководителям пяти облавтодоров - в Киевской, Полтавской, Львовской, Кировоградской и Днепропетровской областях из-за ненадлежащей подготовки дорог к зиме.

Как сообщила пресс-служба компании, по состоянию на 7 октября облавтодоры должны были уже заготовить 60% противогололедных материалов, и в случае раннего ухудшения погодных условий, должны быть в состоянии обеспечить бесперебойное движение по дорогам общего пользования.

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В пресс-релизе подчеркивается, что не все облавтодоры справляются с этой задачей и при этом подают в центральный аппарат недостоверную информацию.

К примеру, Киевская область заготовила только 35% соли и 42% песка от годового плана. Более того, поданная ​​информация в ГАК "Автомобильные дороги Украины" не соответствовала действительности.

По результатам анализа представленной отчетности по подготовке к зиме пять руководителей дочерних предприятий автодора Киевской, Полтавской, Львовской, Кировоградской и Днепропетровской областей получили выговор и две недели на то, чтобы исправить ситуацию с заготовкой материалов и выйти на реальные плановые показатели.

«Я очень возмущен сложившейся ситуацией. Никакие оправдания в данном случае не работают. Зима очень близко. С понедельника выезжаю по Украине с проверками. Отчеты на бумаге меня не удовлетворяют. Руководители, которые пытаются скрыть правду, также», - цитирует пресс-служба председателя правления компании "Автомобильные дороги Украины" Артема Гриненко.

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Как сообщал УНИАН, ранее Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") сообщило о намерении к октябрю закупить у государственного соледобывающего предприятия «Артемсоль» около 55 тыс. тонн технической соли в качестве противогололедного средства для обработки автомобильных дорог в осенне-зимний период, что составляет 60% от потребности в этот сезон.

"Укравтодор" поставил задачу своим областным службам автодорог до 1 октября подготовить технику к зиме и своевременно выполнить закупку необходимых материалов для успешного прохождения сезона.