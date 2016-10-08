Морское сообщение РФ с оккупированным Крымом из-за санкций обеспечивают изношенные российские суда - эксперт

Об этом на пресс-конференции "Эффективность международных санкций против РФ в области мореплавания в связи с оккупацией Крыма" сообщил директор Крымского департамента фонда "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко.

"Санкции привели к тому, что доля российских судов в Крыму выросла в два раза. В связи с этим в 2016 году в России возник большой дефицит судов типа река-море, особенно сухогрузов. И этот дефицит привел к тому, что сегодня в Крым ходят очень изношенные российские суда, которым ужа давно было пора пойти на металлоломом", - сказал Клименко.

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Он отметил, что после того, как украинское правительство перекрыло автомобильные транспортные коридоры в Крым, доставка товаров стала возможна исключительно морским транспортом. Кроме того, после введения международных санкций в 2014 году количество судов под иностранными флагами, заходящих в порты Крыма, резко сократилось.

"В результате введения санкций количество иностранных судов, за исключением судов РФ, резко сократилось: с 80 судов в 2014 году до 37 в 2016 году. Санкции создали такую ситуацию, что Россия, в условии сокращения иностранных судов, была вынуждена нарастить количество российских судов", - сказал эксперт.

По данным Клименко, в 2016 году в порты Крыма зашло 89 судов под российским флагом, что составило 70% всех судов-нарушителей. Он также отметил, что в 2016 году рейсы в оккупированный Крым выполняли торговые суда под флагам 14 других государств, среди которых Болгария, Молдова, Панама, Белиз, Того и др.

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Он также сообщил, что в связи с сокращением судов значительно сократился и грузопоток в портах Крыма.

"Санкции привели к фактической деградации Евпаторийского, Ялтинского и Феодосийского портов. Фактически, месяц назад, прекратил свою работу терминал сжиженного газа в Керченском порту", - сказал Клименко.

Как сообщал УНИАН, Украина из-за аннексии Крыма Россией в 2014 году лишилась пяти морских торговых портов - Керченского, Севастопольского, Феодосийского, Ялтинского и Евпаторийского. Ответным шагом на действия Кремля стало официальное признание Украиной Автономной Республики Крым и Севастополя оккупированными территориями и как следствие - закрытие нашей страной крымских портов для международного судоходства.