Министр инфраструктуры призывает бизнес не давать взятки за пользование грузовыми вагонами

"Никаких схем нет от нашего имени. Но я знаю, что на рынке кто-то платит 1 тыс. грн, 1,5 тыс. грн, 3,5 тыс. грн за вагон, для того, чтобы его оперативно доставить из одной точки в другую… Я вас прошу вести открытый диалог, быть откровенными с нами и не платить взятки", - заявил Омелян на совещании в министерстве по обеспечению "Укрзализныцей" перевозок зерновых грузов и грузов металлургической промышленности.

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В свою очередь присутствующий на совещании глава Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Ярослав Дубневич призвал бизнес открыто сообщать о подобных случаях вымогательства на железной дороге, которые имеют место на сегодняшний день.

Омелян также подчеркнул необходимость публикации информации о наличии свободного подвижного состава, тягового состава и топлива, которую должна обнародовать «Укрзализныця» в режиме-онлайн.

"Я обращаюсь к "Укрзализныце", чтобы мы в режиме онлайн прозрачно публиковали имеющееся количество вагонов, количество тяги, информацию о том, что делается с дизелем, чтобы не было спекуляций", - отметил министр.

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Как сообщал УНИАН, ранее грузоперевозчики обращались к министерству с просьбой открыть реестр свободных вагонов, отмечая, что закрытость этой системы служит почвой для коррупции.

В этой связи, в конце мая 2015 года Министерство инфраструктуры Украины запустило в тестовом режиме на сайте "Укрзализныци" новый сервис отслеживания свободных пустых грузовых вагонов ведомства в онлайн-режиме.

Однако Ассоциация предприятий-собственников ведомственного транспорта и операторов грузовых железнодорожных перевозок «Укрведтранс» сообщила, что данный сервис является несовершенным и недоступным для участников перевозочного процесса.