Министр инфраструктуры призывает бизнес не давать взятки за пользование грузовыми вагонами
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призывает участников рынка грузовых перевозок не давать взятки за пользование грузовыми вагонами.
"Никаких схем нет от нашего имени. Но я знаю, что на рынке кто-то платит 1 тыс. грн, 1,5 тыс. грн, 3,5 тыс. грн за вагон, для того, чтобы его оперативно доставить из одной точки в другую… Я вас прошу вести открытый диалог, быть откровенными с нами и не платить взятки", - заявил Омелян на совещании в министерстве по обеспечению "Укрзализныцей" перевозок зерновых грузов и грузов металлургической промышленности.
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В свою очередь присутствующий на совещании глава Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Ярослав Дубневич призвал бизнес открыто сообщать о подобных случаях вымогательства на железной дороге, которые имеют место на сегодняшний день.
Омелян также подчеркнул необходимость публикации информации о наличии свободного подвижного состава, тягового состава и топлива, которую должна обнародовать «Укрзализныця» в режиме-онлайн.
"Я обращаюсь к "Укрзализныце", чтобы мы в режиме онлайн прозрачно публиковали имеющееся количество вагонов, количество тяги, информацию о том, что делается с дизелем, чтобы не было спекуляций", - отметил министр.
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Как сообщал УНИАН, ранее грузоперевозчики обращались к министерству с просьбой открыть реестр свободных вагонов, отмечая, что закрытость этой системы служит почвой для коррупции.
В этой связи, в конце мая 2015 года Министерство инфраструктуры Украины запустило в тестовом режиме на сайте "Укрзализныци" новый сервис отслеживания свободных пустых грузовых вагонов ведомства в онлайн-режиме.
Однако Ассоциация предприятий-собственников ведомственного транспорта и операторов грузовых железнодорожных перевозок «Укрведтранс» сообщила, что данный сервис является несовершенным и недоступным для участников перевозочного процесса.