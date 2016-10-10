Скоростной поезд "Укрзализныци" сломался на пути из Киева в Запорожье

В пресс-службе «Укрзализныци» сообщили, что поезд №732 по маршруту Киев - Запорожье, который отправился сегодня в рейс из Киева в 07:15, остановился на станции Корсунь в 08:44 из-за сбоя в работе электрооборудования. После чего поезд все же отправился дальше по маршруту, но на станции Городище снова остановился в 09:42 из-за технических причин.

«Вагоны продолжали отапливаться, электропитание обеспечивалось. Пассажиров в 11:30 пересадили в другой скоростной поезд.... «Укрзализныця» просит прощения у пассажиров за временные неудобства», - сказано в сообщении.

Читайте также"Укрзализныця" обещает в ближайшее время "вывести из кустов" двухэтажный поезд SkodaВ пресс-службе отметили, что в 09:32 со станции Дарница (Киев) до станции Городище отправился скоростной поезд Hyundaі Rotem для пересадки пассажиров.

Как сообщал УНИАН, после выхода на маршруты в мае 2012 года электропоездов Hyundai, которые были приобретены под чемпионат Европы по футболу Евро-2012, неоднократно ломались, пик поломок пришелся на зиму 2012-2013 гг.

В феврале 2014 года все десять поездов Hyundai были сняты с эксплуатации в связи с выявлением технической неисправности, в частности, в несущей конструкции кузова поездов были обнаружены трещины. «Укрзализныця» вернула поезда на маршруты в течение 3-4 месяцев после устранения поломок.

В 2014 году «Укрзализныця» приобрела у Крюковского вагонзавода два скоростных электропоезда ЕКр1 (класс «Интерсити+») за счет средств «Ощадбанка» через лизинговую компанию «Дельта лизинг». Стоимость ЕКр1 вдвое меньше, чем цена корейских электропоездов Hyundai, и составила 200 млн грн с НДС.

Однако скоростные поезда украинского производства также неоднократно ломались из-за морозов, поскольку системы питания поездов не выдерживали низких температур.

Оператором скоростных поездов является филиал «Укрзализныци» - «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЗШК), который оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem, двумя электропоездами ЕКр1 «Тарпан» и двумя поездами с локомотивной тягой производства Крюковского вагоностроительного завода.