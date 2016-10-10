Производство автотранспорта в Украине сократилось почти на треть

Производство автотранспортных средств в Украине в январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года сократилось на 31% - до 3,213 тысячи единиц, говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром".

Согласно данным ассоциации, производство легковых автомобилей за этот период упало на 16,1% - до 2,587 тысячи штук. При этом производство коммерческих автомобилей сократилось относительно прошлогоднего показателя на 55,8% - до 484 штук, а автобусов – на 68,9%, до 142 штук.

В сентябре этого года на украинских заводах было произведено 411 автотранспортных средств, что на 1,2% меньше результата прошлогоднего сентября и на 19,5% больше показателя августа этого года.

В общем объеме автопроизводства большую часть составили легковые автомобили, производство которых относительно сентября прошлого года выросло в 2,2 раза - до 375 штук. При этом все автомобили были выпущены на заводе "Еврокар", а крупнейший украинский производитель легковых автомобилей Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) за прошлый месяц не выпустил ни одного автомобиля.

По данным ассоциации, в пошлом месяце было зафиксировано производство только одного коммерческого автомобиля - производства компании "Черкасский автобус". При этом в "Укравтопроме" отметили, что "АвтоКрАЗ" уже второй месяц не предоставляет статистику по своему производству.

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Также в сентябре было произведено 35 автобусов, что на 52,1% меньше, чем в сентябре прошлого года.

Как сообщал УНИАН, производство автотранспортных средств в Украине в первом полугодии сократилось на 34% - до 2,095 тысячи единиц

По данным ассоциации "Укравтопром", производство автотранспорта в Украине по итогам 2015 года сократилось в 3,5 раза - до 8,2 тысячи авто.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация "УкрАВТО" (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация "Богдан", "Еврокар", корпорация "АИС" ("КрАСЗ"), корпорация "Эталон" (Черниговский и Бориспольский автозаводы).