Свободный профсоюз железнодорожников заявляет о планах объявить во вторник Всеукраинскую забастовку

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СПО.

Отмечается, что участники обнародуют требования к руководству органов государственной власти и ПАО «Украинская железная дорога», главные среди которых – повышение зарплат и улучшение условий труда, а также возвращение списка вредности №2 локомотивным бригадам и другим профессиям на железнодорожном транспорте Украины, которые ранее были включены в этот список, и проведение распределения акций, не менее 50% акций ПАО «Украинская железная дорога» всем железнодорожникам.

«Прошли времена, когда труд железнодорожников был очень престижным и хорошо оплачиваемым. Сегодня заработная плата железнодорожника с 5 места рейтинга упала на 14-е», - отмечается в сообщении.

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Свободный профсоюз железнодорожников Украины обещает дальнейшие акции пикетирования государственных учреждений в г. Киеве, а в случае игнорирования требований готовить и начать техническую забастовку, и не только в железнодорожной отрасли.