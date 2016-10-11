Во Львовской области модернизируют международные пункты пропуска

Во Львовской области планируют окончательно разграничить полосы движения для легкового и грузового транспорта в пункте пропуска «Краковец-Корчова». Также планируется реконструкция пунктов пропуска «Шегини – Медика», «Устилуг ― Зосин», сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

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Согласно сообщению, эти вопросы обсудили в Краковце на заседании комиссии по вопросам пунктов пропуска и пограничной инфраструктуры в рамках проведения XIII заседания украинско-польского Межправительственного координационного совета по вопросам межрегионального сотрудничества. На нем шла речь о реконструкции действующих и строительство новых пунктов пропуска между Польшей и Украиной.

Также планируется проведение капитального ремонта и реконструкции подъездных дорог к международным пунктам пропуска «Смильница-Кросценко», «Грушев-Будомеж», «Нижанковичи-Мальховице», «Рава-Русская – Хребенне» и «Устилуг - Зосин».

Кроме того, чиновники обсудили вопрос введения пешего движения в пунктах пропуска «Угринов – Долгобичув» и «Рава-Русская – Гребенное».