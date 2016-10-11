Мининфраструктуры намерено снизить стоимость лицензии для таксистов в 10 раз

Министерство инфраструктуры Украины намерено максимально упростить доступ новых участников на рынок таксомоторных перевозок, а также уменьшить размер платы за лицензию на работу для таксистов в 10 раз – до 150 гривень.

Как сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Роменский, с этой целью министерство совместно с народными депутатами, представителями бизнеса и общественности подготовило законопроект об урегулировании рынка такси, который планируется рассмотреть на инфраструктурном дне в Верховной Раде в октябре.

Роменский подчеркнул, что львиная доля всех перевозок такси находится в тени, а значит, не уплачиваются налоги, при этом качество таких услуг и безопасность пассажиров не всегда соответствуют должному уровню.

"Суть и идеология законодательных инициатив Мининфраструктуры: максимально упростить доступ новых участников на рынок перевозок такси, в 10 раз уменьшить размер платы за лицензию (плата будет - 150 гривень), легализовать тех людей, которые работают в тени по договору с информационно-диспетчерскими службами, в том числе через мобильные приложения. Лица, которые зарабатывают, подвозя пассажиров на своем авто, должны платить только налог с полученного дохода или единый налог, по простой и удобной процедуре", - написал Роменский.

При этом замминистра подчеркнул, что наряду с упрощением и дерегуляцией на рынке перевозок такси министерство планирует усилить контроль и ужесточить штрафные санкции за нарушение требований законодательства в этой сфере.

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"Убеждены, что такие инициативы министерства обеспечат выход этого рынка из тени, легализуют его, увеличат поступления в бюджет и создадут простые и удобные механизмы для сотен тысяч людей, которые будут легально работать на этом рынке", - подытожил Роменский.

Как сообщал УНИАН, в марте 2016 года Министерство инфраструктуры предложило Комитету Верховной Рады Украины по вопросам транспорта создать рабочую группу для решения проблем рынка такси в Украине.

Законопроект, который позволит усовершенствовать рынок таксомоторных перевозок, был зарегистрирован в Верховной Раде еще в сентябре прошлого года, но из-за сложившейся политической ситуации до сих пор так и не продвинулся дальше.