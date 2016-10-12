"Укрзализныця" намерена выделить пассажирские перевозки в отдельную компанию

Публичная акционерная компания "Укрзализныця" намерена к 2020 году создать частное акционерное общество "Пассажирская компания", ответственное за осуществление пассажирских перевозок железнодорожным транспортом.

В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что об этом заявил член правления компании Сергей Михальчук в интервью для всеукраинской транспортной газеты "Магистраль".

В частности, по словам Михальчука, реформирование сектора пассажирских перевозок в дальнем сообщении будет проведено в пять этапов и начнется уже с 1 января 2017 года. Так, первым этапом создания данной компании станет утверждение положения и руководящего состава одноименного филиала уже в начале января 2017 года.

На втором этапе планируется до 1 апреля передать активы и обязательства производственных подразделений службы пассажирских перевозок регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" и начать операционную деятельность. На третьем этапе запланирована передача на баланс производственных подразделений пассажирских перевозок других региональных железных дорог, филиала "Украинская железнодорожная скоростная компания" и прочих, который предполагается завершить до 1 июля 2017 года.

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После чего, по словам Михальчука, до конца 2017 года запланировано разделение вертикалей внутри компании на ремонтную, эксплуатационную и другие, также планируется сформировать и коммерческую вертикаль: продажи, маркетинг, непрофильные доходы.

"Заключительный - пятый этап заключается в создании к 2020 году на базе филиала "Пассажирская компания" зависимого общества ПАО "Укрзализныця" - ЧАО "Пассажирская компания", - приводятся в сообщении слова Михальчука.

Справка УНИАН. ПАО "Укрзализныця" подчиняется Кабинету министров Украины и входит в ТОП-100 крупнейших госпредприятий Украины. В ПАО "Укрзализныця" входят 6 региональных железных дорог и около 140 других структурных предприятий. Национальная сеть железных дорог является стратегическим активом Украины и ключевым звеном транспортного сообщения между ЕС, Россией и Центральной Азией (по территории Украины проходят 4 из 10 панъевропейских транспортных коридоров).

В управлении компании находится 21,6 тысячи км железнодорожных путей (47% электрифицированы), около 4 тысяч локомотивов и 123 тысяч вагонов. На долю "Укрзализныци" приходится около 60% объема грузовых и 38% пассажирских перевозок в Украине, она занимает первое место в Европе (за исключением России) по грузообороту. По пассажирообороту "Укрзализныця" занимает второе место в странах СНГ и четвертое в Европе.