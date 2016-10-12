"Укрзализныця" назначила 18 дополнительных поездов ко Дню защитника Украины
В целом эти 18 дополнительных поездов осуществят 54 рейса.
Созданная на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины акционерная компания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом по случаю праздников Покрова Пресвятой Богородицы и Дня защитника Украины 14 октября помимо ранее назначенных 15 дополнительных поездов назначила еще три поезда.
В частности, в пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что в западном направлении будут курсировать следующие дополнительные поезда: № 191/192 Киев - Львов (отправление из Киева и Львова 14 и 16 октября); № 197/198 Киев - Ковель (туда и обратно 14 и 16 октября); № 207/239 Киев - Ужгород (из Киева 13 октября и обратно 16 октября); № 217/218 Киев - Ивано-Франковск - Ворохта (из Киева 13 октября, из Ворохты - 16 октября); № 249/250 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы (из Киева 13 октября, из Черновцов 16 октября); № 275/276 Киев - Хмельницкий (туда и обратно 14 и 16 октября); № 795/796 Киев - Тернополь (туда и обратно 14 и 16 октября); № 239/207 Киев - Ужгород (из Киева 13 октября и обратно 16 октября); № 232/231 Запорожье - Ивано-Франковск (из Запорожья 13 октября и обратно 16 октября); № 258/228 Одесса - Львов (из Одессы 13 октября и обратно 16 октября); № 267 Киев - Ужгород (из Киева 13 октября и обратно 16 октября); №745/746 Киев - Львов (туда и обратно 13 и 16 октября).
Кроме того, в этот период в южном направлении будут курсировать следующие поезда: № 223/224 Киев - Одесса (туда и обратно 14 и 16 октября); № 180/179 Киев - Днепр (туда и обратно 14 и 16 октября); № 209/210 Киев - Николаев (из Киева 13 октября, из Николаева 16 октября), № 92 Константиновка - Одесса (из Константиновки 13 и 15 октября, обратно - 14 и 16 октября); № 282 Киев - Новоалексеевка (из Киева 13 октября, из Новоалексеевки 16 октября).
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Кроме того, в восточные регионы можно добраться дополнительными поездами № 728/727 Киев - Харьков (из Киева 13 и 14 октября, обратно 16 октября); №270/269 Одесса - Харьков (из Одессы 13 и 15 октября, из Харькова 14 и 16 октября).
В целом эти 18 дополнительных поездов осуществят 54 рейса.
В сообщении отмечается, что билеты на данные поезда можно приобрести на сайте booking.uz.gov.ua или в железнодорожных кассах.
Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" назначила к праздникам Покрова Пресвятой Богородицы и Дню защитника Украины 14 октября 15 дополнительных поездов.
"Укрзализныця" планирует с 30 октября увеличить количество свободных в продаже ж/д билетов почти на 3,9 тысячи в сутки за счет отмены трех видов брони и изменения распределения мест по видам продаж.