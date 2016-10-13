В Одессе из-за шторма затонула турецкая шхуна, работа портов области ограничена

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

По его словам, в портах Одесской области из-за ветра и волн ограничена лоцманская проводка судов, швартовые и грузовые операции.

Лавренюк напомнил о затоплении у причала 18 Одесского морпорта яхты "Артемида", а также сообщил о затоплении турецкой рыбацкой шхуны, которую ранее задержали пограничники в яхт-клубе "Черноморский" (не относится к акватории Одесского морпорта).

Оба судна были без экипажа. Жертв, пострадавших и загрязнения окружающей среды нет.

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Отмечается, что в Черноморске наблюдаются 2-метровые волны, в морпорте "Южный" - высотой около 2,5 метров (5-бальный шторм), а в Одессе - 2-5 метров (6 баллов).

Информации об аварийных событиях и чрезвычайных ситуациях из Белгород-Днестровского морпорта и портов "Черноморск" и "Южный" не поступало.

"По зоне ответственности Морской поисково-спасательной службы все под контролем. Все катера и спасатели находятся в боевой готовности и выйдут по первому сигналу. Движения коммерческого и малого флота в море не наблюдается. Ситуация находится на постоянном контроле у руководства МИУ", - отметил заместитель министра.