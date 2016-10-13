Гройсман поручил проверить готовность дорожной техники к зиме и пригрозил увольнениями

Такую задачу премьер поставил во время селекторного заседания в правительстве.

Между тем, Гройсман приказал принять кадровые решения в регионах, где дорожное хозяйство окажется не готовым к зиме.

Читайте такжеОмелян, Дубневич и Бурбак призвали Раду проголосовать за создание Дорожного фонда«До конца дня прошу доложить (о результатах инспекции - УНИАН)», - сказал Гройсман.

Как ранее сообщал УНИАН, «Укравтодор» заявил, что местная власть не выделяет средств на ремонт дорог. Такая ситуация, как заявили в ведомстве, не позволяет проводить все запланированные ремонтные работы на дорогах.

«...полностью подтверждено финансирование только в Донецкой и Полтавской областях. Еще 12 регионов частично подтвердили свою готовность. Но есть и те, кто до сих пор вообще не подтвердил наличие средств для софинансирования ремонта дорог", – сказал и. о. председателя «Укравтодора» Евгений Бараха.