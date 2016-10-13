Мининфраструктуры обещает не повышать ж/д тарифы в 2017 году

Министерство инфраструктуры Украины не видит оснований для повышения в следующем году железнодорожных тарифов на грузовые перевозки и на проезд в пассажирских поездах.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью УНИАН.

"Я не вижу оснований для пересмотра железнодорожных тарифов в следующем году. Мы договорились, что это последнее повышение грузовых тарифов в этом году, которое сгенерировало дополнительные средства для компании. Следующее повышение может быть только после очистки всей компании, тогда, когда мы поймем, что на 100% механизм работы прозрачный и эффективный и отсутствует коррупция. Только при таких условиях мы сможем доказать рынку, что тарифы являются достаточно низкими и нуждаются в пересмотре, пока же этого нет", - отметил Омелян.

Кроме того, министр сообщил, что тарифы на проезд в пассажирских поездах на следующий год также не будут пересматриваться.

"Но вопрос в том, хотим ли мы ехать в старых вагонах, как сейчас, или в таких, которые существуют в Европе. Если мы хотим такие же поезда, которые курсируют в Европе, то, соответственно, они стоят так, как в Европе", - подчеркнул Омелян.

Глава Мининфраструктуры также отметил, что принятие законопроекта о железнодорожном транспорте, который планируется внести на рассмотрение в Верховную Раду в октябре, откроет доступ частным перевозчикам на рынок пассажирских железнодорожных перевозок, что будет способствовать появлению конкуренции в данном сегменте и в конечном итоге позитивно отразится на стоимости ж/д билетов.

"Я знаю, что некоторые украинские и иностранные компании рассматривают потенциальную возможность выхода новых частных поездов на украинский рынок, и понятное дело, что будет конкуренция, если мы открываем этот рынок, особенно в премиум-сегменте. Если закон (о ж/д транспорте - УНИАН) будет проголосован уже в этом году, то уже в следующем году это можно осуществить", - добавил министр.

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Как сообщал УНИАН, с 30 апреля текущего года "Укрзализныця" повысила тариф на грузоперевозки железнодорожным транспортом на 15%. При этом "Укрзализныця" планировала в 2016 году повысить тариф на перевозки грузов на 30% в два этапа: с 1 января 2016 года на 15% и с 1 июля – еще на 15%.

В ответ на данную инициативу крупнейшие промышленные предприятия металлургической, цементной и химической промышленности в письме обратились к украинскому правительству с просьбой не допустить дополнительного повышения тарифов на грузоперевозки железнодорожным транспортом и поддержали инициативу о введении моратория на повышение ж/д тарифов на 2016 год.

Кроме того, в финплане компании на текущий год не предусмотрено повышение тарифов на пассажирские перевозки, кроме 5-процентного повышения на перевозку в первом классе скоростных поездов категории "Интерсити+" и увеличение доходности от повышения классности и сервиса некоторых поездов.

Ранее "Укрзализныця" неоднократно повышала грузовые ж/д тарифы. Так, с 1 февраля 2015 года были повышены тарифы на перевозку грузов на 30%. В конце июля 2014 года "Укрзализныця" проиндексировала тарифы на 12,5%.