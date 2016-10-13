Во Львове утвердили стоимость внедрения электронного билета, который обещают в 2018 году

Такой вывод относительно е-билета в четверг, 13 октября, утвердил исполнительный комитет Львовского горсовета, сообщает ZAXID.NET.

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При этом «Львовавтодор» должен взять у Европейского банка реконструкции и развития кредит в сумме 10 млн евро на 13 лет с льготным периодом 3 года. Еще 1,2 млн евро должны выделить из городского бюджета.

Как отмечается в заключении исполкома, после внедрения е-билета «вся система общественного транспорта будет интегрирована в автоматизированную систему оплаты проезда».

Для этого весь общественный транспорт города, кроме такси, должны оснастить терминалами для электронной оплаты, а также создать сеть продаж и пополнения карт оплаты проезда и центры обслуживания пользователей.

Согласно заключению, внедрение е-билета позволит повысить скорость движения общественного транспорта, проводить учет оплаты за поезд и точно определить количество льготников, которые ездят в общественном транспорте. Кроме того, планируется, что е-билет позволит увеличить доходы коммунальных перевозчиков – «Львівелетротрансу» и АТП-1, ведь сейчас часть средств от оплаты за проезд находится «в тени».

Напомним, 18 марта 2016 года мэр Львова Андрей Садовый, директор ЛКП «Львовавтодор» Олег Береза и старший банкир ЕБРР Денис Гаевой подписали соглашение о намерениях по подготовке кредитного финансирования внедрения е-билета. 26 мая это соглашение утвердили депутаты горсовета. Теперь же исполком фактически определил сумму, которую город должен взять в кредит у ЕБРР.

Добавим, что внедрить е-киток намерены до февраля 2018 года. Планируется, что в виде средств оплаты проезда будут использоваться бумажные билеты, бесконтактные карты типа MIFARE+, банковские платежные карточки и оплата SMS-сообщением.