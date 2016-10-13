Дорожники заявили о 100% готовности к зиме: уже сегодня могут выходить и убирать снег

Степень готовности дорожной снегоуборочной техники к зимнему сезону, а также необходимых противогололедных материалов составляет почти на 100%, сообщает госкомпания "Автомобильные дороги Украины".

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«Дорожники готовы уже сегодня выходить и убирать снег, если он выпадет. Почти на 100% готова вся дорожная зимняя техника. Запас соли и фрикционных материалов есть на два месяца вперед почти во всех регионах. Пункты обогрева и отстоя автотранспорта готовы к работе на всех автомагистралях страны», - цитирует пресс-служба главу государственной акционерной компании "Автомобильные дороги Украины" Артема Гриненко.

Согласно сообщению, с сегодняшнего дня дорожники перешли на круглосуточное дежурство, и в случае необходимости они вывезут снегоочистительную технику на дороги для расчистки трасс от снега.

В госкомпании отмечают, что подготовка к зиме проходит в условиях критического недофинансирования дорожного хозяйства.

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«Ключевая задача на сегодня - это подтянуть регионы, которые отстали по некоторым пунктам подготовки, в основном по соли. Это Киевская, Полтавская, Кировоградская, Черкасская, Николаевская, Днепропетровская и Житомирская области", - цитирует пресс-служба Гриненко.

Сообщается, что Гриненко намерен лично отправиться на этих выходных в разные регионы страны, чтобы проверить готовность дорожных предприятий к зиме.

"Проверим не только наглядно, но и проведем фотофиксацию ангаров с фрикционными материалами, песком и солью и сфотографируем состояние зимней техники», - отметил Гриненко.

Кроме того, по инициативе министра инфраструктуры Владимира Омеляна и при поддержке губернаторов областей со следующей недели начнутся

штабные учения по координации действий созданных в каждой области специальных штабов по техно-экологической безопасности в чрезвычайных ситуациях, в которые входят представители служб автодорог, облавтодоров, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 октября, в ходе селекторного совещания в правительстве премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил руководству Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») до конца дня 13 октября провести полную инвентаризацию дорожной техники в Киеве и регионах, оценить степень ее готовности к работе, а также принять кадровые решения там, где дорожное хозяйство окажется неготовым к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов.

"Укравтодор" поставил задачу своим областным службам автодорог до 1 октября подготовить технику к зиме и своевременно выполнить закупку необходимых материалов для успешного прохождения сезона. При этом в начале октября Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины" инициировала массовые проверки состояния подготовки дорожного хозяйства страны к зимнему периоду, по результатам которых объявлены выговоры руководителям пяти облавтодоров - в Киевской, Полтавской, Львовской, Кировоградской и Днепропетровской областях из-за ненадлежащей подготовки дорог к зиме.

Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины» является главным исполнителем работ по содержанию дорог общего пользования.