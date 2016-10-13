США отзывают почти 2 миллиона смартфонов Samsung Galaxy Note 7

Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC) объявила об отзыве около 1,9 миллиона смартфонов Samsung Galaxy Note 7, говорится в сообщении CPSC, передает Прайм.

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Продажи модели Galaxy Note 7 начались 19 августа, а в начале сентября было объявлено об отзыве с мирового рынка 2,5 миллиона таких смартфонов после того, как появились сообщения об их возгорании во время подзарядки.

Американские компании мобильной связи AT&T и T-Mobile US уже прекратили продажи Note 7 из соображений безопасности. Samsung сообщила, что временно прекратит производство, продажу и замену смартфонов. Решение было принято после консультаций с соответствующими органами власти.

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Отзыв, о котором объявили власти США, касается 1 миллиона телефонов, которые уже были отозваны 15 сентября, в том числе уже замененных ранее компанией смартфонов. Отзыв проводится повторно, поскольку проведенная замена устройств не гарантирует решения проблемы.

В отзыве участвуют смартфоны, проданные в магазинах T&T, Best Buy, Sprint, T-Mobile, US Cellular, Verizon, на сайте Samsung и других компаний в период с августа по октябрь 2016 года. Потребителям вернут денежные средства или заменят смартфон на другую модель, предоставив вознаграждения.

Компания Samsung отдельно сообщила, что предоставит потребителям 100 долларов за возвращение смартфонов Galaxy Note 7, пишет газета The Wall Street Journal. Потребители, желающие получить обратно денежные средства, получат в дополнение 25 долларов.