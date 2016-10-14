На границе с Польшей стоят в очередях около 360 авто

На государственной границе Украины с Польшей в очередях к пунктам пропуска на выезд из страны стоят 355 транспортных средств.

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Об этом сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы на своей странице в Facebook.

По состоянию на 8:00 пятницы, 14 октября, на пункте пропуска "Рава-Русская" своей очереди ждали 80 автомобилей, п/п "Шегини" – 60, п/п "Ягодин авто" – 60, п/п "Угринов" – 50, п/п "Краковец" – 50, п/п "Смельница" – 30, п/п "Грушев" – 25.

Как сообщал УНИАН, ранее посол Республики Польша в Украине Ян Пекло высказался за увеличение количества пунктов пропуска на украинско-польской границе для уменьшения очередей.