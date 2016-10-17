На границе с Польшей в очередях стоят более 600 автомобилей
По состоянию на 8:00 17 октября на границе с Польшей в очередях стоят 610 автомобилей.
Об этом сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы на своей странице в Facebook.
В частности, 150 автомобилей находятся в пункте пропуска «Устилуг», по 100 – в пунктах «Рава-Русская» и «Шегини».
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Также 90 автомобилей стоят в ПП "Ягодин авто", по 60 – в пунктах "Угринов" и «Грушев».
В пункте "Смильница" ожидают 40 автомобилей, в "Краковце"- 10.
Кроме того, на границе с Венгрией в пункте пропуска "Вилок" в очереди стоят 20 автомобилей, в "Лужанка" – 10.
На границе с Румынией ожидают оформления 35 автомобилей в ООО "Дьяково".
В то же время в пунктах пропуска на границе со Словакией и Молдовой, подотчетных Западному управлению ГНСУ, очередей нет, отмечается в сообщении.