В Европе растут продажи легковых автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (без учета Мальты) в январе-сентябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 8% – до 11,243 миллиона единиц, сообщается в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

При этом, с учетом Исландии, Норвегии и Швейцарии уровень продаж автомобилей вырос на 7,7% - до 11,6 миллиона.

Согласно данным ассоциации, все основные рынки показали рост, способствуя общему подъему европейского авторынка. В частности, в Италии и Испании объем продаж продемонстрировал двузначный показатель роста - на 17,4% и 11,5% соответственно. Далее за ними следуют Германия с показателем 6,1%, Франция - 5,7% и Великобритания - 2,6%.

Согласно опубликованным данным, в сентябре продажи авто в Европе увеличились на 7,2% – до 1,455 миллиона единиц.

При этом в прошлом месяце все основные европейские рынки продемонстрировали позитивную динамику. Продажи в Италии выросли на 17,4%, в Испании – на 13,9%, Германии – на 9,4%, Франции – на 2,5% и в Великобритании - на 1,6%.

Среди автомобильных брендов лидером европейского авторынка остается концерн Volkswagen. Рыночная доля компании в январе-сентябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года упала до 23,8% с 24,9%, а продажи по сравнению с прошлогодним результатом выросли на 3,2% – до 2,675 млн автомобилей. При этом почти все из входящих в концерн брендов показали рост продаж: Audi – на 8,7%, Skoda – на 6,8%, Seat – на 0,2%, Porsche - на 0,4% и Volkswagen - на 0,1%.

Главный конкурент Volkswagen, автомобильный концерн PSA Group, объединяющий бренды Peugeot и Citroen, в январе-сентябре увеличил продажи на 2,6% – до 1,125 миллиона единиц, а доля компании сократилась до 10% с 10,5%.

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Концерн Renault Group, занимающий третье место на европейском авторынке и объединяющий бренды Renault и DACIA, также увеличил продажи за отчетный период – на 12,9%, до 1,119 млн авто, доля компании увеличилась до 10%.

Увеличили продажи и компании Ford – на 4,4%, BMW – на 12,3%, FCA – на 15,7%, Daimler – на 14,6% (в том числе бренд Mercedes – на 15,1% и Smart – на 10,8%), Opel Group – на 6,7%.

Продажи японских автопроизводителей Mazda и Toyota в Европе за девять месяцев увеличились на 18,1% и на 8,1% соответственно, а Nissan сократил продажи на 1,7%. Корейские бренды Kia и Hyundai показали рост на 14,4% и на 9%.

Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (без учета Мальты) в І полугодии выросли почти на 9,4% – до 7,8 миллиона штук.

ACEA – Ассоциация европейских производителей автомобилей, созданная как лоббистская организация европейских автопроизводителей.