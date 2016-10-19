Украина закупит около 80 весовых комплексов для проверки грузовиков - премьер

Украина до конца текущего года планирует закупить 78 габаритно-весовых комплексов с целью контроля грузоперевозчиков за соблюдением весовых норм автотранспортных средств на дорогах.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства.

"Конечно, нужно не только строить дороги, но и содержать их, поэтому вопрос весовых комплексов набирает вес, так как все то, что сделано сегодня, может быть уже в скором времени разрушено, так как перегруженный автотранспорт фактически уничтожает дорожное полотно. Поэтому до конца года будет закуплено порядка 78 комплексов, которые призваны бороться с таким явлением", - сообщил Гройсман.

Кроме того, он отметил, что в текущем году дорожники начали массовое проведение капитального ремонта и реконструкции украинских дорог.

"В 22 областях более 630 объектов сегодня строятся, и я думаю, что украинцы уже начинают чувствовать, что ситуация начинает меняться, но, конечно же, этого недостаточно", - отметил глава правительства, добавив, что необходимо ежегодно увеличивать финансирование капитального ремонта и реконструкции дорог, а также привлекать различные финансовые инструменты.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на середину сентября автоперевозчики уплатили 0,7 миллиона гривень штрафов за перегруз транспорта.

Ранее замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк сообщил, что Министерство инфраструктуры ожидает от Министерства финансов разрешения на закупку дополнительно 80 весовых комплексов. По состоянию на август по стране работало 24 габаритно-весовых комплекса в 20 областях.

По оценкам Министерства инфраструктуры, более 30% грузового транспорта передвигается по украинским дорогам с превышением допустимых весовых норм.

Руководство Мининфраструктуры намерено сделать штрафы за перегруз авто на дорогах одним из источников наполнения Дорожного фонда для финансирования ремонта и строительства дорог.