Главой "Укравтодора" назначен скандальный экс-министр транспорта Польши Новак

Кабинет министров назначил экс-министра транспорта Польши Славомира Новака главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства сегодня, 19 октября.

"Наша позиция заключается в том, что в Украине должны быть созданы качественные автомобильные дороги, автобаны, которые будут соединять нас со странами Европы, и поэтому мы должны повысить профессиональный уровень "Укравтодора", - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, представляя Новака.

В свою очередь Новак сообщил, что, будучи министром транспорта, отвечал за стратегию развития транспортной отрасли Польши, а также за привлечение инвестиций для подготовки к Евро-2012. Также он отметил, что занимался реформированием "Польских железных дорог". По словам Новака, его главными задачами в "Укравтодоре" станет привлечение иностранных инвестиций и компаний для участия в дорожных тендерах.

"Нам нужно быстро сделать технический аудит дорог и улучшить технические стандарты. Также нужно быстро составить план строительства и реконструкции дорог на основании трафика", - добавил он.

В свою очередь министр инфраструктуры Владимир Омелян, комментируя назначение Новака, добавил, что новый глава должен наполнить "Укравтодор" европейским содержанием.

"Нельзя строить новые дороги старым заржавленным катком. Нельзя превратить "Укравтодор" в современную скорую европейскую компанию, используя постсоветское мышление. Европейский руководитель должен наполнить "Укравтодор" европейским содержанием. Новый Новак - новый "Укравтодор", - сообщил министр.

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Отметим, что Новак занимал пост министра транспорта Польши с 2011 по 2013 год. При этом во время работы на родине Новак был замешан в нескольких скандалах. В частности, в 2013 году он покинул пост министра после скандала со швейцарскими часами фирмы Ulysse Nardin за 5,5 тыс. долл., которые он не указал в декларации. В расследованиях польских журналистов Новак обвинялся в тесных контактах с бизнесом, а также в махинациях с уплатой налогов.

Как сообщал УНИАН, 1 июня Кабинет министров Украины уволил председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Андрея Батищева и вместо него назначил временным исполняющим обязанности Евгения Бараха, который до этого занимал пост первого заместителя руководителя госагентства.