"Укрзализныця" ожидает получить в этом году более 4 миллиардов гривень убытка

Созданная на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины акционерная компания "Укрзализныця" ожидает по итогам текущего года получить 4,14 миллиарда гривень чистого убытка.

Такие данные обнародовал глава правления компании Войцех Бальчун на своей странице в сети Facebook.

Так, согласно опубликованным данным, "Укрзализныця" ожидает получить по итогам июля-сентября 2016 года чистый убыток в размере 990,51 миллиона гривень, а по итогам четвертого квартала 1,3 миллиарда гривень.

Кроме того, в третьем квартале текущего года "Укрзализныця" ожидает получить доход в объеме 18,71 миллиарда гривень, в четвертом квартале - 17,97 миллиарда гривень, по итогам 2016 года – 70,41 миллиарда гривень. В то же время, расходы компании в третьем квартале, как ожидается, составят 19,7 миллиарда гривень, в четвертом – 19,27 миллиарда гривень, в 2016 году – 74,55 миллиарда гривень.

Кроме того, показатель EBITDA компании (объём прибыли до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам) в июле-сентябре ожидается на уровне 5,89 миллиарда гривень, в октябре-декабре – 5,69 миллиарда гривень, а по итогам 2016 года – 22,39 миллиарда гривень.

Капитальные инвестиции "Укрзализныци" по итогам третьего квартала ожидаются в размере 1,33 миллиарда гривень, четвертого – 4,78 миллиарда гривень, в 2016 году – 7,96 миллиарда гривень.

Также компания планирует по итогам текущего года уплатить в госбюджет и целевые фонды 14,8 миллиарда гривень.

В целом "Укрзализныця" в первом полугодии 2016 года получила 1,84 миллиарда гривень чистого убытка.

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Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" завершила 2015 год с убытком 16 миллиардов гривень, обусловленным преимущественно курсовыми колебаниями гривни относительно основных валют.

В то же время, доходы компании в 2015 году по сравнению с 2014 годом выросли на 10,7 миллиарда гривень (21,6%) и составили 60,1 миллиарда гривень.

Финансовый план "Укрзализныци" на 2016 год предполагает получение прибыли по итогам года на уровне 98 миллиона гривень, общий объем доходов запланирован на уровне 78,4 миллиарда гривень, валовая прибыль - 7,9 миллиарда гривень, EBITDA - 26 миллиардов гривень.

Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога" обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.