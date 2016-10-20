Рада реструктуризировала и частично списала почти 1,3 миллиарда долгов "Антонова"

Верховная Рада приняла закон о реструктуризации на 10 лет долга государственного самолетостроительного холдинга "Антонов" на сумму 706 миллионов гривень и списании пени по нему на сумму 565,8 миллиона гривень.

За принятие соответствующего законопроекта №5244 "О реструктуризации задолженности государственного предприятия "Антонов" за основу и в целом проголосовали 285 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Народный депутат Виктор Кривенко сообщил, докладывая по законопроекту, что он направлен на сохранение самолетостроительного холдинга "Антонов", которому угрожает банкротство.

"Сегодняшний закон является крайне важным, чтобы мы остались авиационным государством", - сказал Кривенко.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, по состоянию на 1 августа сумма задолженности государственного холдинга "Антонов" перед бюджетом Украины составляет 706 миллионов гривень, еще 565,8 миллиона гривень составляет насчитанная за просрочку платежей пеня. Законопроект предлагает реструктуризировать сумму долга и частично списать ее. В результате, задолженность в размере 706 миллионов гривень будет выплачиваться государству в течение 10 лет, а пеня будет списана.

Авторы законопроекта отмечают, что такая существенная задолженность у "Антонова" возникла после того, как в 2009 году к нему был присоединен "Киевский авиационный завод "Авиант", который на тот момент имел кредиторскую задолженность на сумму 1,9 миллиарда гривень.

"Согласно распоряжению Кабинета министров от 1 июля 2009 года №758-р и приказу Министерства промышленной политики от 10 июля 2009 года №476, "КиАЗ "Авиант" было реорганизовано путем присоединения к госпредприятию "Антонов", к которому перешли все обязательства госпредприятия "КиАЗ "Авиант", - сказано в пояснительной записке.

"Антонов" за свой счет погасил обязательства "КиАЗ "Авиант" по уплате задолженности по заработной плате, платежам в бюджет и целевые фонды, а также части задолженности перед кредиторами.

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Также для погашения задолженности предприятия в 2009 году были выпущены гарантированные государством облигации. В 2011-2012 годах уплата процентного дохода по облигациям была осуществлена в основном за счет средств государственного бюджета и частично за счет оборотных средств предприятия. В течение 2013-2014 годов в связи с отсутствием оборотных средств "Антонов" не имел возможности платить процентный доход и погашать номинальную стоимость облигаций, в связи с чем начали накапливаться штрафные санкции.

На заседании 20 октября депутаты приняли также сопутствующий закон №5245 "О внесении изменений в пункт 3-1 раздела VI «Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины относительно государственного предприятия "Антонов", поддержав его 281 голосом.

Данный документ вносит в государственный бюджет Украины изменения, которые направлены на имплементацию принятого закона о реструктуризации долгов госхолдинга "Антонов".

Как сообщал УНИАН, госхолдинг намерен в 2017 году полностью завершить программы импортозамещения российских комплектующих при строительстве своих самолетов, а также модернизации парка транспортных самолетов Ан-124-100, которые эксплуатируются в составе авиакомпании "Авиалинии Антонова".

Госпредприятие "Антонов" - единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.