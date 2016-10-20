Онлайн-сервис такси "Яндекс.Такси" заработает в Украине с 25 октября

Международный онлайн-сервис для заказа такси "Яндекс.Такси", разработанный российской компанией "Яндекс", с 25 октября официально начнет работу в Украине.

Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой компании.

Других подробностей о работе сервиса, о тарифах и условиях работы в компании не сообщили.

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Как сообщал УНИАН, за последние несколько месяцев в Украине начали работать сразу несколько онлайн-сервис для заказа такси. Так в конце июня этого года в Киеве заработал словацкий сервис заказа такси Hopin. Через несколько дней также в столице запустили международный онлайн-сервис для заказа такси Uber, позволяющий вызвать машину, отслеживать ее перемещение и оплачивать заказ банковской карточкой, официально начал работу в Украине, первым городом для запуска стал Киев.

В конце августа о своем намерении выйти на украинский рынок сообщили представители еще одного европейского сервиса заказа такси - Taxify.

Зимой этого года, после сообщений в СМИ о скором запуске сервиса Uber, столичные таксисты вышли на протест под здание КГГА, обвиняя столичные власти в лоббировании интересов транснациональных корпораций.