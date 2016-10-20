Импорт легковых авто в Украину вырос почти на треть

Импорт автомобильного транспорта в Украину в январе-августе 2016 года вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 48,8 тысячи штук, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, общая стоимость импортированных за 8 месяцев в страну легковых автомобилей составила 860 миллионов долларов, что на 74% больше, чем годом ранее.

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В то же время экспорт автотранспорта из Украины за отчетный период уменьшился почти в два раза и составил всего 110 единиц на общую сумму 2,9 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, импорт легковых автомобилей в Украину в І полугодии вырос на 34% – до 35,5 тысячи авто.

По данным "Укравтопрома", импорт легковых автомобилей в Украину в 2015 году сократился на 41% – до 86,49 тысячи единиц общей стоимостью более 1 миллиард долларов. При этом из Украины на экспорт было поставлено всего 1 060 единиц автотранспортных средств, что в 3,1 раза меньше, чем в 2014 году. В денежном выражении автомобильный экспорт был оценен в 54,4 миллиона долларов.