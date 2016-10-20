В Одессу гораздо реже заходят круизные суда (видео)
20:58, 20 октября 2016Транспорт/Связь
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В городе ожидали за год 36 лайнеров, но в порт вошли только пять.
Одесский морвокзал / Фото УНИАН
Несмотря на старания туроператоров, Одесса, которая ранее принимала до сотни круизных судов в год, теряет рынок. Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Двухсотметровый лайнер закрыл круизный сезон в Одессе
Это происходит в частности из-за терактов и попытки переворота в Турции.
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