В Одессу гораздо реже заходят круизные суда (видео)

Несмотря на старания туроператоров, Одесса, которая ранее принимала до сотни круизных судов в год, теряет рынок. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Это происходит в частности из-за терактов и попытки переворота в Турции.