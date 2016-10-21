На границе с Польшей в очередях стоят 950 автомобилей - Госпогранслужба

Об этом сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы на своей странице в Facebook.

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В частности, по состоянию на 8:00 в очереди к пункту пропуска «Устилуг» стояли 230 автомобилей, по 150 автомобилей - в п/п «Угринов» и «Шегини», 120 – п/п «Ягодин авто», 100 п/п «Рава-Русская». Также 90 автомобилей зафиксировано в п/п «Краковец», 60 – п/п «Смильница», 50 – п/п «Грушев».

Кроме того, 25 автомобилей зафиксировано в п/п "Вилок" на границе с Венгрией.